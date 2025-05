Lula em perspectiva global

Como em 2022, em outras palavras, o desafio a Lula e ao Partido dos Trabalhadores não é simplesmente percebido como o desafio apresentado por um bloco político nefasto, preparado para usar quase todas as medidas para isolar seus privilégios sociais. Em vez disso, esse desafio é frequentemente retratado como o sintoma de um profundo mal-estar cultural na política brasileira, ou de uma profunda fragilidade nas instituições políticas brasileiras. É claro que há exceções, e alguns políticos têm sido mais ousados ao descrever os resultados do mandato de Lula.

Parte dessa percepção é justificada. As tentativas de garantir anistia para Bolsonaro e seus apoiadores militares de 2023 certamente implicam a persistência parcial de uma cultura política na qual as elites usam posições momentâneas de influência para agir em detrimento da democracia. Advertências sobre as consequências da conivência judicial ou complacência em tais assuntos são audíveis em diferentes partes do mundo, e já fazem parte da conjuntura que ameaça o futuro democrático do Brasil. O rigor meticuloso com as normas legais e constitucionais é agora essencial na persecução dos que apoiaram a tentativa de sabotagem democrática de Bolsonaro.

No entanto, em aspectos fundamentais, o foco do debate pré-eleitoral em torno das fraquezas percebidas na cultura política do Brasil é contraproducente. De fato, esse foco concede vantagens à oposição pós-Bolsonarista, pois implicitamente trata tais protagonistas, não simplesmente como militantes por interesses específicos de grupos, mas como produtos de uma crise sistêmica. Além disso, de uma forma que se tornou endêmica no discurso político brasileiro, esse foco ressalta um mito da imaturidade da democracia brasileira, indicando que a própria democracia é de alguma forma responsável por aqueles que a desprezam e procuram miná-la. Em ambos os aspectos, tal debate - seja qual for a sua motivação expressa - dá crédito à causa anti-Lula e fabrica justificativas para os seus adversários.

O que é mais impressionante na paisagem política polarizada do Brasil não é uma indemonstrada franqueza da cultura democrática. O que, de fato, impressiona é que, desde o início dos anos 2000, o Brasil engendrou alguns dos desenvolvimentos mais notáveis na história da política democrática.

As reações hostis a esses desenvolvimentos precisam ser vistas, estritamente, não como a expressão de fraqueza cultural, mas como uma imagem espelhada das conquistas sísmicas da esquerda brasileira no último quarto de século. Com base nisso, na minha opinião, é necessária uma abordagem menos reticente e mais assertiva para enquadrar os debates sobre as próximas eleições.

Aqueles que defendem uma continuação da política progressista no Brasil são chamados a apresentar seus argumentos de forma mais convincente e a estabelecer um discurso que seja vigoroso e apelativo o suficiente para anular o poder dos grupos que se opõem às suas conquistas. Em particular, a defesa da democracia progressista no Brasil pode ser reforçada se os brasileiros se tornarem mais dispostos a observar suas condições constitucionais desde 1988 numa perspectiva transnacional mais ampla, e se avaliarem seu sistema de representação e seus efeitos sociais através de uma lente que considere as forças que moldam e põem em risco a democracia em todos os cenários globais. As linhas abaixo avançam em tal abordagem e propõem uma perspectiva menos circunspecta e mais globalista para avaliar a política brasileira.