Trump leva UE a ceder em pacto com Mercosul e europeus já articulam votação

Depois de 25 anos de negociações, UE e Mercosul chegaram a um entendimento no final de 2024. Mas, para entrar em vigor, o projeto precisa da aprovação do Conselho Europeu, composto pelos 27 países do bloco. Pelas regras, os países que não querem um acordo precisariam de reunir votos de um grupo que represente 35% da população do bloco e pelo menos quatro países.

O voto no Conselho Europeu não é o último passo. Parlamentos nacionais também precisam ratificar o acordo. Mas, ainda assim, esse seria um gesto estratégico e a Comissão Europeia acredita que o protecionismo de Trump pode convencer alguns dos países mais resistentes a ceder para permitir que novos mercados sejam abertos.

Dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, não se descarta a possibilidade de encerrar presidência do Brasil no Mercosul, no segundo semestre, com uma cúpula para anunciar o acordo.

Se nos últimos anos países como França, Irlanda e Polônia lideraram uma articulação para barrar o entendimento com o Mercosul, a percepção de Bruxelas e dos brasileiros é de que essa aliança está enfraquecida. Em Paris, um posicionamento do Banco Central indicou a postura favorável da instituição em relação a um acordo com o Mercosul, como forma de garantir uma expansão das exportações do país.

Oficialmente, o governo de Emmanuel Macron afirmou que "nada mudou" em sua postura. Mas no Mercosul a declaração é vista, acima de tudo, como uma manobra de Paris de não chamar a atenção do seu setor rural, contrário ao pacto.

O sinal de que um movimento poderia ser feito veio de Laurent Saint Martin, secretário de Comércio Exterior. Segundo ele, as tarifas de Trump devem ser consideradas como "um chamado à despertar para acordos comerciais".