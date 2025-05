Com síndrome de rei, Trump organizará desfile militar em seu aniversário

O presidente dos EUA, Donald Trump, quebra um tabu e irá organizar um desfile militar. O evento, marcado para Washington DC, oficialmente ocorrerá para a celebração dos 250 anos da criação do Exército dos EUA. Mas coincide com o próprio aniversário de 79 anos do presidente.

Trump, ainda em seu primeiro mandato, teria ficado impressionado com o desfile militar organizado para o dia da Revolução Francesa, 14 de julho, em Paris. Na ocasião, chegou a questionar o motivo de nada disso existir nos EUA e pediu que um orçamento fosse realizado.

A estimativa, na época, indicava que a festa poderia custar US$ 92 milhões e acabou sendo adiada. A pandemia da covid-19 enterrou de vez o projeto.