Casa Branca posta imagem de Trump vestido de papa

Em fevereiro, o papa Francisco refutou o conceito teológico que a Casa Branca usou para defender a repressão contra imigrantes, enviando uma carta aos bispos católicos dos EUA. "O que é construído com base na força, e não na verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano, começa mal e terminará mal", disse o papa. O governo Trump rebateu, alertando que o papa deveria ocupar de sua Igreja.

Numa mensagem oficial na Páscoa, Trump causou mal-estar entre ativistas de direitos humanos, congressistas e grupos de outras religiões nos EUA. "Nesta Semana Santa, Melania e eu nos unimos em oração aos cristãos que celebram a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo - o Filho vivo de Deus que venceu a morte, nos libertou do pecado e abriu as portas do Céu para toda a humanidade", diz a mensagem oficial de Trump.

Na avaliação da entidade Freedom From Religion Foundation, a linguagem usada parecia ser "mais de um púlpito do que do Salão Oval". "De forma ainda mais ameaçadora, o anúncio estabelece uma posição firme contra a separação constitucional entre Estado e Igreja", diz a entidade, que advoga pelos direitos de cidadãos que optam por não ter religião.

O que causou também preocupação entre constitucionalistas foi o fato de que o texto oficial afirma que "nesta Semana Santa, meu governo renova sua promessa de defender a fé cristã em nossas escolas, forças armadas, locais de trabalho, hospitais e salas de governo".

Dias depois, Trump insistiu que "não via sentido" na separação entre o estado e a religião.