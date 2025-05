McDonald's vira símbolo da crise que atinge americanos de baixa renda

De acordo com o McDonald's, a frequência dos consumidores de alta renda permaneceu estável.

Os resultados da empresa refletem uma situação mais ampla e a marca que simbolizou a globalização nos anos 90, porém, é apenas uma das que está sofrendo. Dados do setor apontam para uma redução no número de clientes nos restaurantes nos EUA no primeiro trimestre, com retração de 1,5%, de acordo com a Placer.ai.

Além do McDonald's, a Starbucks viu uma queda de 1% na frequentação no trimestre. Ela acumula hoje cinco meses de retração. Para o CEO da empresa, Brian Niccol, os resultados foram "decepcionantes".

A Domino's Pizza, a maior empresa de pizza do mundo, também encolheu nos EUA. O CEO da Wingstop, Michael Skipworth, destacou "um recuo significativo em nossos negócios" em "bolsões específicos", incluindo clientes hispânicos e consumidores de "renda média baixa". Outra rede americana de fast-food, a Chipotle, teve sua primeira queda de vendas, de 0,4%, desde o confinamento na pandemia.

Houve uma redução importante do consumo de imigrantes, tanto por medo se se expor em locais públicos, como por uma queda real na renda.

De acordo com uma reportagem do Financial Times, empresas como a Colgate-Palmolive, fabricante de pasta de dente e sabonete, e a Constellation Brands, fabricante da cerveja Modelo, relataram vendas mais lentas para a comunidade hispânica, que representa um quinto dos consumidores nos EUA.