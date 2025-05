Na Broadway, Clooney arma luta contra autoritarismo e faz pergunta incômoda

Ela é atual ao mostrar o terror de uma demissão por uma simples relação com alguém que, no passado, manteve conexões com grupos socialistas.

Ela é brutalmente contemporânea ao mostrar como pessoas em posição de poder não hesitam em criar mentiras e dossiês para abalar a legitimidade de um jornalista.

Clooney ainda mostra a perene luta pela independência do jornalismo ao descrever os embates entre a redação da CBS e os magnatas da imprensa, preocupados com seus lucros.

Mas, acima de tudo, Good Night and Good Luck é extremamente atual ao questionar o público sobre o imobilismo que vive a sociedade americana. O que vocês estão dispostos a fazer?

Nesta semana, Clooney foi indicado para o Tony Award e sua estreia na Broadway ainda lhe garantiu outras quatro nomeações. Em poucas semanas, Good Night and Good Luck bateu o recorde de maior bilheteria de uma peça não musical.

Mas a trincheira dessa luta contra o autoritarismo não é para todos. Com preços dos ingressos entre US$ 250,00 e US$ 700,00, apenas um segmento privilegiado da sociedade americana pode ouvir os alertas de Clooney. Um sinal de que a ala que faz oposição a Trump insiste em repetir os mesmos erros que afastaram os democratas dos trabalhadores, do cidadão comum e daqueles que já não acreditam no "sonho americano".