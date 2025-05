Governo Trump desmente Eduardo sobre viagem de funcionário ao Brasil

Nos EUA, Eduardo Bolsonaro tem se dedicado a articular uma ação do governo Trump contra autoridades brasileiras, tendo em vista a eleição de 2026 no país.

A esperança dos bolsonaristas é de que a Casa Branca adote sanções da mesma forma que realizaram contra o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, conforme revelado pelo UOL nos primeiros dias do governo Trump.

Em Brasília, a postura do governo é a manter o diálogo com o governo Trump em todas as áreas de potenciais conflitos, como imigração e comércio. O Brasil não anunciou retaliações contra os americanos e, em reuniões na ONU e na OMC, vem adotando uma postura moderada.

O objetivo é o de desmontar potenciais zonas de conflito entre os dois países, evitando dar justificativas para que Trump inclua em sua agenda política considerações apresentadas pelo bolsonarismo.

Mesmo assim, no governo, a percepção é de que se eventualmente uma sanção contra Alexandre de Moraes for estabelecida, o Brasil teria de reagir, já que se trataria de um ataque contra as instituições do país.

Eduardo Bolsonaro, enquanto isso, busca a base mais radical do trumpismo no Congresso americano para vender a ideia de que o país viveria uma suposta ditadura. Suas visitas são acompanhadas por Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador João Figueiredo.