Diante de tensão de Trump, Lula viajará para China por aliança estratégica

No último dia 28 de abril, Costa e a delegação apresentaram aos chineses o potencial para ampliação dos estaleiros no país. "Nós estamos aqui para propor a ampliação da parceria do Brasil e China no investimento em petróleo e gás. Entendemos que há oportunidades para empresas chinesas atuarem em parceria com os estaleiros brasileiros e acreditamos que o incremento da nossa cooperação trará benefícios para os nossos países. Viemos reforçar nossos laços de cooperação e propor novos negócios", disse a presidente da Petrobras.

Já Bacci destacou a retomada da construção de navios no Brasil para indústria de petróleo. "Nós pretendemos contratar até 2030, 25 navios. Temos estaleiros ociosos no Brasil e seria importante construirmos novas parcerias comerciais e tecnológicas. Em linha com as políticas públicas do governo brasileiro de estímulo à construção de navios no Brasil, reforçamos o convite ao conjunto de empresários para que possam avaliar as oportunidades que temos no setor", afirmou, em reunião com os chineses.

Além dos acordos que estão sendo negociados, o governo brasileiro realizará uma operação para levar algumas das maiores empresas do país para Pequim, numa ofensiva promovida pela Apex e num momento de incerteza sobre o futuro do mercado americano.

Indicações do governo chinês ainda apontam para um compromisso de aumentar as compras da soja brasileira, que substituiria o produto americano.

América Latina no foco

Mas o Brasil não é o único foco dos chineses. Pequim vai acolher a reunião de cúpula da CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos) e quer deixar claro que, se do lado americano existem ameaças e pressão, os chineses oferecerão cooperação, créditos e projetos.