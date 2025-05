Faculdades alertam e brasileiros passarão férias nos EUA temendo não voltar

Há também a possibilidade de pedir ajuda, inclusive financeira, para "estudantes que necessitem de forma emergencial de residência em base temporária". No comunicado, a universidade ainda oferece apoio de psicólogos, advogado e até um capelão para os imigrantes.

Na Universidade de Harvard, que decidiu responder aos ataques de Trump, as instruções aos estudantes estrangeiros são as mesmas: evitem sair dos EUA.

O alerta ocorreu depois que, em meados de abril, a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou o cancelamento de dois programas totalizando mais de US$ 2,7 milhões para a Universidade de Harvard. A ação segue a decisão de Trump de congelar US$ 2,2 bilhões em financiamento federal para a Universidade de Harvard, e propondo a revogação de seu status de isenção de impostos supostamente devido à sua ideologia radical.

Além disso, a secretária enviou uma carta ameaçando revogar imediatamente a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio (SEVP) de Harvard, a menos que informações abrangentes sobre as ações violentas e ilegais de portadores de visto de estudante estrangeiro fossem apresentadas até 30 de abril de 2025.

De acordo com lei citada por Noem na carta, as universidades devem fornecer informações sobre o programa de graduação dos alunos estrangeiros, matrículas em cursos, notas e status acadêmico, incluindo desistência, liberdade condicional, suspensão ou expulsão.

De acordo com o site do Immigration and Customs Enforcement —a agência de imigração— os atuais alunos estrangeiros com vistos patrocinados pela universidade terão que decidir se mudam seu status de imigração, se transferem para outra universidade ou se deixam o país se Harvard perder tais programas.