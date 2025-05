Sem chefe da delegação, Flávio diz que não tratou de sanção ao STF com EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não tratou de sanções contra o STF (Supremo Tribunal Federal) com um assessor do Departamento de Estado norte-americano. O governo de Donald Trump destacou Ricardo Pita para se reunir como o senador, em Brasília. Nascido na Venezuela e sem experiência prévia na diplomacia americana, o assessor faz parte da delegação americana que chegou ao Brasil para discutir temas como segurança e crime organizado.

Mas o chefe da delegação americana, David Gamble, não esteve com o senador, que apenas se reuniu com o que é considerado em Washington como terceiro escalão do Departamento de Estado. Pita, antes de entrar para o governo, em janeiro de 2025, foi assistente do senador republicano Ted Cruz.

Na sexta-feira, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro anunciou que Gamble viajaria ao Brasil com a pauta das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes como foco.