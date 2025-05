Brasil rejeita proposta dos EUA de rotular crime organizado como terrorismo

O Brasil, tradicionalmente, apenas aceita a classificação de "terroristas" para entidades assim declaradas pelo Conselho de Segurança da ONU. Não há, neste momento, qualquer debate sobre a inclusão do crime organizado nessa categoria nas Nações Unidas.

Numa primeira reunião ainda na segunda-feira, um dos membros da delegação americana ouviu do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) uma posição diferente. O filho do ex-presidente indiciado afirmou que defende esse caminho e que quer levar para Washington as avaliações e informes tanto da situação do Rio de Janeiro como de São Paulo.

O senador ainda fez questão de vincular as ações de grupos criminosos no Brasil ao Hezbollah, outro caminho para que eventualmente o país seja alvo de sanções. Flávio Bolsonaro esteve com Ricardo Pita, do Departamento de Estado, e não com o chefe da delegação, David Gamble.

O senador disse que existe um relatório por parte da cúpula da segurança pública do Rio de Janeiro. "Queremos mostrar o que tem nesse relatório e quais são as empresas que lavam seu dinheiro", disse.

Ele pediu que o governo Lula trate com "a maior seriedade" o tema e insistiu que os grupos criminosos brasileiros "chegaram aos EUA". "Declarar como grupos terroristas é o objetivo final", confirmou o senador.

Em março, as autoridades americanas anunciaram a prisão de dezoito brasileiros, suspeitos de ligações com o PCC. Mas foi o tom usado pelo governo americano que mostrou que existe uma pressão real para equiparar o crime organizado no Brasil a outros grupos já designados como "terroristas".