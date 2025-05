Contrariando Trump, novos dados apontam saldo positivo dos EUA com Brasil

Os EUA ainda têm um superávit com a Holanda (US$ 4,5 bilhões), Hong Kong (US$ 1,9 bilhão), Reino Unido (US$ 1,2 bilhão), Cingapura (US$ 500 milhões) e Arábia Saudita (US$ 200 milhões).

Mas o déficit é profundo com algumas as maiores economias do mundo. O buraco comercial americano somou US$ 48 bilhões com a UE, US$ 29 bilhões com Irlanda, US$ 24 bilhões com a China e US$ 16 bilhões com o México.

Os americanos ainda somam saldos negativos com Índia, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Itália e França, entre outros.

Os dados do fluxo do Brasil se contrastam com a situação global dos EUA. No informe, as autoridades indicam que o déficit comercial americano atingiu um recorde histórico em março.

Temendo as tarifas, multinacionais e empresas aceleraram a compra de produtos estrangeiros em março para fazer seus estoques para o restante do ano. O movimento ainda derrubou o PIB do país.

O resultado foi um aumento do buraco comercial em 14%, somando um recorde de US$ 140,5 bilhões.