Ingressos esgotados: Martins faz 'despedida' do palco que o consagrou em NY

Um ano antes, em 1977, o pianista não conseguia tocar por dois minutos que já sentia dor.

O processo de preparação foi repleto de drama até o último minuto. Durante o ensaio geral para seu retorno, marcado para ocorrer três dias antes da nova estreia, Martins passou mal. Ficou com a visão turva, perdeu o equilíbrio e caiu do palco. Justamente sobre a mão que tentava reabilitar. Naquele instante, ninguém mais sabia se o tão sonhado retorno ainda aconteceria. Com bolsas de gelo e aplicação do anestésico novocaína na mão, o pianista precisava mesmo de um milagre. A última injeção seria feita apenas três horas antes do início do recital.

No dia do concerto, quando ele se aproximava do Carnegie Hall, presenciou uma fila enorme. "O que tá acontecendo nesta região da cidade?", perguntou o brasileiro ao taxista. O motorista respondeu. "Não sei qual é o raio do pianista que vai tocar hoje que parou o trânsito."

Era ele mesmo. Contrariando todas as projeções, todos os 3.000 lugares estavam esgotados. A superlotação ainda obrigou os organizadores do recital a colocar no palco e ao lado do próprio pianista mais trezentas cadeiras.

À tarde, ainda deitado na cama do quarto de hotel, Martins assistiu ao concerto de Horowitz, o pianista russo nacionalizado americano que ficaria conhecido por sua técnica extraordinária e riqueza sonora. Aquela lenda da música estava se apresentando na mesma sala que o brasileiro ocuparia horas depois com um programa que incluía o terceiro concerto de Rachmaninoff acompanhado pela regência de Zubin Mehta.

Ao chegar ao centro do palco, com apenas um gesto de agradecimento, aquele homem alto fez cessarem os aplausos do público presente. Vestido com uma casaca preta e gravata branca, demonstrava certo nervosismo diante da imensidão do salão.