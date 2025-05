'Ainda estou aqui': Martins emociona até músicos de NY em ensaio de adeus

Recém-operado de um câncer, Martins foi recomendado a apenas reger em Nova York. Mas o brasileiro já avisou que não seguirá a orientação médica. Se na primeira parte do concerto ele atuará como maestro, a segunda será sobre o teclado do piano.

O plano já está traçado. Nos 20 minutos de intervalo entre as duas partes do evento, ele colocará suas mãos em baldes de água quente para relaxar os músculos.

O programa será uma retrospectiva de sua vida artística. Considerado como um dos maiores intérpretes de Bach, o brasileiro começa com a Suíte Orquestral número 3 do alemão. Mas transportará a revolução do compositor barroco para o Brasil, com Heitor Villa Lobos. A primeira parte será encerrada com uma "conversa" entre Villa-Lobos e Bach, em sua Bachianas número 7.

Para a segunda parte, Martins sentará ao piano para obras de Piazzolla, John Williams e Morricone, além de Jobim.

O evento no coração de Nova York ocorre mais de 50 anos depois de sua primeira aparição num dos palcos mais importantes do mundo, em 1962. Naquele momento, Martins havia sido convidado por Eleanor Roosevelt, ex-primeira dama dos EUA, para se apresentar diante da elite política e cultural do país.

Olhando por uma fresta para a multidão e personalidades que lotavam o teatro, o pianista brasileiro que naquele momento tinha apenas 21 anos não poderia imaginar que o palco do Carnegie Hall se misturaria com sua própria história.