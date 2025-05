Igreja escolhe seu destino com conclave mais global da história

O conclave de 1963 contou com representantes de apenas 29 países. Em 1978, os dois conclaves realizados em um só ano —por conta da morte do papa João Paulo 1º— reuniram cardeais de 50 países diferentes (48% deles eram europeus).

Em 2005, na escolha de Bento 16, o conclave contou com cardeais de 52 nacionalidades —20 deles eram italianos.

Em 2013, quando Francisco foi escolhido, havia 59 europeus no conclave, de um total de 115 cardeais. Naquele momento, o Colégio de Cardeais tinha integrantes de 48 países.

Hoje, a Europa continua sendo a região mais representada, mas agora precisa dividir seu espaço. São 53 cardeais europeus que farão parte do conclave. Mas a Ásia terá 23, contra 18 da África e 17 da América do Sul e 16 da América do Norte.

Ainda existe um desequilíbrio importante, com 17 cardeais italianos e apenas sete brasileiros. Mas a revolução de Francisco foi estabelecida.

Desafios

A internacionalização do conclave não significa que o novo papa será necessariamente de um país em desenvolvimento. Mas a esperança de Francisco e de seus aliados era de que a escolha, mesmo por um europeu, fosse tomada com base em pessoas com visões de diferentes lugares do mundo.