Oposição diz que Maduro foi 'surpreendido' por resgate dos EUA em embaixada

"Com a certeza de que a Venezuela logo estará livre e após horas de incansáveis esforços, anunciamos que, no âmbito de uma operação internacional de resgate, coordenada com o governo dos Estados Unidos e outros aliados democráticos, nossos companheiros asilados na embaixada argentina em Caracas chegaram sãos e salvos em solo americano", disse o Comando pela Venezuela, que reúne alguns dos principais movimentos de oposição.

"Esse marco marca um novo capítulo em sua luta e na luta de todos os venezuelanos que anseiam por liberdade", disse.

A entidade chama a operação para a saída de Omar Gonzalez Moreno, Magallí Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero e Humberto Villalobos de uma "ação histórica".

"Após mais de um ano de confinamento injusto no complexo diplomático, essa operação é um testemunho do compromisso de muitos atores que, para surpresa do regime de Nicolás Maduro, conseguiram romper as correntes da opressão", disse.

A versão da oposição é de que, por dias, Maduro rejeitou um salvo-conduto, que já havia sido solicitado pelo Brasil.

"O regime, fiel à sua natureza, recusou-se até o último momento a conceder os salvo-condutos solicitados desde março de 2024, mas não conseguiu deter a força da solidariedade global", afirmou.