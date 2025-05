Aviões, etanol e segurança: Trump fecha seu primeiro acordo após 'tarifaço'

Como parte do acordo, os britânicos vão comprar também aviões da Boeing no valor de US$ 10 bilhões. Mas os americanos vão permitir que a Rolls Royce exporte motores para esses aviões e outros, sem tarifas para entrar no mercado americano.

O acordo prevê que os britânicos vão exportar 100 mil unidades de carro, sob uma tarifa de 10%. Para o resto do mundo, as taxas serão de 25%.

Trump explicou que a entrada de carros britânicos se limita a produtos de luxo, como Jaguar, Aston Martin e Rolls Royce.

Etanol e carne dos EUA no Reino Unido

Conforme o pronunciamento do presidente americano, o Reino Unido "aceita o princípio da reciprocidade". Ele também destacou que o pacto vai dar maior acesso para os exportadores de carne, etanol e de produtos agrícolas dos EUA. Os britânicos ainda vão reduzir barreiras não-tarifárias e acelerar os procedimentos aduaneiros.

No caso específico do etanol, os britânicos vão reduzir as tarifas de importação aos produtos americanos de 19% para zero.