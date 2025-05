Chicago comemora papa 'Bob'; cidade foi centro do catolicismo nos EUA

O casal teve dois filhos. John, o mais velho, e o caçula Robert, ou Bob. Ambos eram conhecidos pela comunidade por tocar instrumentos, por sua dedicação à comunidade, por ler passagens da Bíblia no altar, e trabalhavam como voluntários. Chicago era, naquele momento, um dos epicentros do catolicismo nos EUA.

Prevost estudou na União Teológica Católica no bairro Hyde Park de Chicago, recebendo seu diploma de mestrado. Embora tenha passado parte de seus primeiros anos no Peru, voltou aos Estados Unidos em 1999 para servir, uma vez mais em Chicago.

Ele também trabalhou como professor na Mendel Catholic High School em Chicago e no Tolentine College em Olympia Fields, Illinois.

A notícia da escolha do novo papa pegou a cidade de surpresa. Nesta quinta-feira, as cerca de cem pessoas que acompanhavam uma missa na Catedral de Chicago ficaram em êxtase quando o padre local interrompeu o culto para anunciar que um "homem de Chicago" era o novo papa. Uma das funcionárias do local, Mary, conversou com o UOL pelo telefone. "As pessoas choravam e aplaudiam", disse. "Muitos conhecem ele aqui, desde pequeno", afirmou.

O próprio ex-presidente americano Barack Obama fez questão de destacar a origem comum entre os dois.

"Michelle e eu enviamos nossas felicitações a um colega de Chicago, Sua Santidade o Papa Leão 14", escreveu Obama. "Este é um dia histórico para os Estados Unidos, e oraremos por ele ao iniciar o trabalho sagrado de liderar a Igreja Católica e dar o exemplo para tantas pessoas, independentemente da fé", completou.