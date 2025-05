Novo papa criticou governo Trump e apoiou Francisco em questões sociais

Mais conservador que Francisco em questões dogmáticas, mas alinhado na questão social

Embora seja visto como um centrista em algumas questões mais dogmáticas e mais tradicionais que Francisco, o novo papa adotou um posicionamento progressista em muitos aspectos, abraçando grupos marginalizados. Neste sentindo, ele segue a visão do papa Francisco.

Ele ainda presidiu uma das reformas mais revolucionárias feitas por Francisco, quando acrescentou três mulheres ao bloco de votação que decide quais indicações de bispos devem ser encaminhadas ao papa. No início de 2025, Francisco demonstrou novamente sua aposta em Prevost ao escolhê-lo para o posto mais sênior dos cardeais.

Há quem tenha visto isso como um sinal de que Francisco gostaria de vê-lo como papa.

Segundo o jornal The New York Times, Prevost criticou a imprensa que tinha "simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o evangelho", incluindo o "estilo de vida homossexual" e "famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotados".