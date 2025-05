ONU demite milhares, suspende ações e mortes aumentam sem recursos de Trump

"Estamos com falta de tudo, de bolsas de sangue a medicamentos. Com o apoio do UNFPA e de outros parceiros, ainda podemos prestar serviços, mas por quanto tempo?", questionou Fabrice Bishenge, diretor do Hospital Geral de Kyeshero, no leste da República Democrática do Congo.

Em todo o mundo, os cortes profundos no financiamento depois da decisão de Trump de interromper repasses para diversas agências da ONU exacerbou a crise. No Iêmen, por exemplo, a expectativa é de que mais de 590 mil mulheres em idade fértil não tenham acesso a uma parteira.

A crise não se limita à agência. Pelo sistema da ONU, departamentos, organizações e programas estão sendo reavaliados e a cúpula da entidade admite que, nos próximos meses, milhares de funcionários serão demitidos. O resultado será ainda o encolhimento da entidade que, em 2025, completa 80 anos.

"Os chefes de nossas agências humanitárias estão sendo forçados a tomar decisões impossivelmente dolorosas, pois os cortes orçamentários têm um impacto imediato e muitas vezes mortal sobre os mais vulneráveis do mundo", disse Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres. "Entendemos as pressões sobre os orçamentos nacionais enfrentadas pelos governos, mas esses cortes ocorrem em um momento em que os gastos militares atingem novamente níveis recordes", disse.

De fato, enquanto os EUA e outros países suspendem repasses para a ajuda humanitária, os dados oficiais apontam que nunca desde a Guerra Fria o mundo viveu uma corrida armamentista de tal dimensão. Em 2024, o mundo destinou um volume recorde de US$ 2,8 trilhões em armas.

Mas no Programa Mundial de Alimentação da ONU, cerca de 25% dos funcionários serão demitidos ao longo de 2025 e 2026. Isso significará uma redução de 6 mil postos de trabalho.