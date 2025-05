Conservadores dos EUA e aliados de Trump atacam papa americano: 'Marxista'

Laura Loomer, que tem aconselhado Trump em temas de segurança nacional e é conhecida por difundir teorias conspiratórias, foi uma das que deixou evidenciado o mal-estar. Nas redes sociais, ela acusou Prevost de "marxista" e de defender a ideologia "woke". "Mais um fantoche marxista no Vaticano", disse. "Não há nada de bom para os católicos no horizonte", disse.

Megyn Kelly, comentarista de extrema direita e próxima do movimento conservador de Trump, alertou sobre o fato de o novo papa ser relativamente jovem, o que lhe dará duas décadas para fazer as reformas no Vaticano.

Sean Davis, fundador de um website ultraconservador The Federalist, afirmou que o novo papa "nasceu nos EUA". Mas teme que seja um esquerdista" e que usem o vaticano para "conter o avanço do populismo nacional e Trump". Ele também alertou sobre a promoção de ideais "globalistas".

No site CatholicVote, fundado pelo embaixador de Trump no Vaticano, os leitores lamentavam a escolha do novo papa, mesmo sendo americano. "Mais um liberal", dizia uma das leitoras. "Quando é que vamos sair dessa?", completava outra.

No movimento de extrema direita, a esperança era de que o conclave colocasse fim à visão implementada por Francisco. Mas a escolha não foi na direção que esperavam.

Para ampliar as críticas, grupos ultraconservadores destacaram postagens e comentários do novo papa que, ao longo dos anos, saiu em defesa de imigrantes, de uma consciência ambiental e críticas ao racismo, diante da morte de George Floyd.