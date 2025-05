João Carlos Martins é ovacionado em sua despedida no Carnegie Hall

Martins transformou o programa desta sexta-feira numa retrospectiva de sua vida. Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, o brasileiro começou com a Suíte Orquestral número 3 do alemão.

No ensaio, dias antes, ele havia surpreendido os músicos ao adotar uma interpretação única do mestre barroco. Pedia energia, entrega e elegância. Exigia ainda que cada nota tivesse sentido, inclusive rompendo os dogmas. Diante das três mil pessoas que lotavam o local, a orquestra correspondeu.

Martins, então, transportou a revolução do compositor que serve de dicionário da música ocidental para o Brasil, com Heitor Villa Lobos. A primeira parte ainda foi encerrada com uma "conversa" entre Villa-Lobos e Bach, em sua Bachianas numero 7. Um gesto simbólico e cuidadosamente escolhido por Martins para insistir na necessidade do diálogo.

Mas foi na segunda parte que Martins transformou a sala num oratório, sendo aplaudido de pé em pelo menos duas ocasiões, antes mesmo do final. Recuperando-se ainda de um câncer, ele havia sido instruído pelos médicos a não tocar, e apenas reger. De fato, o próprio maestro confirmou que existia o risco de que o concerto fosse cancelado.

As orientações médicas, porém, foram rejeitadas. No intervalo, ele colocou suas mãos em baldes de água quente no camarim para relaxar os músculos e garantir que, apesar de sua doença, poderia completar o concerto.

Com humor, ele alertou antes que se aquela era sua despedida, tudo dependeria de como aquele concerto se desenrolaria.