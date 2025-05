Violência e prisão de brasileira nos EUA gera tumulto e indignação

A filha da mulher brasileira, não identificada, tentou impedir que sua mãe fosse levada. Os vizinhos, assim, tentaram impedir que a família fosse separada. O bebê acabou sendo entregue para uma outra pessoa.

A reação da comunidade revelou a tensão que a ofensiva contra a imigração tem gerado.

Em relatos na imprensa local, os vizinhos explicaram que a indignação ocorreu por conta da inexistência de uma ordem judicial para a prisão da brasileira.

A filha da brasileira presa acabou sendo presa, sob a acusação de colocar uma criança em perigo, perturbar a paz, conduta desordeira e resistência à prisão.

As forças de ordem colocaram a garota no chão, com seu rosto no asfalto. Etel Haxhiaj, vereadora da cidade, se mostrou indignada. Num vídeo no qual ela critica um policial, a representante insiste que "nada daquilo era necessário". "Vocês não precisavam ter colocado seu rosto no chão", disse. "Estou aqui para proteger minha comunidade", insistiu.

A polícia também prendeu Ashley Spring, de 38 anos, uma ativista local do setor da educação. Ela foi acusada de empurrar policiais quando tentavam prender a jovem e de jogar uma substância líquida desconhecida sobre eles.