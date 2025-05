Contra Trump, Brasil quer Leão 14 como aliado na COP30: 'Papa amazônico'

Agora, a esperança da diplomacia brasileira é a de conseguir que outro americano, no caso o papa, ocupe parte do espaço deixado por Trump e mantenha o tema no calendário de católicos, inclusive nos EUA. Ainda que ninguém tenha ilusão da diferença do peso, poder e influência entre os dois americanos, a meta do Brasil é a de conseguir que pelo menos exista uma consciência de que a questão climática é também uma reivindicação do mundo católico.

Leão 14, portanto, será convidado ao evento em Belém e, se confirmado, a viagem será uma de suas primeiras como pontífice.

Apesar de ser nascido e crescido em Chicago, sua carreira tem uma dimensão fortemente marcada por sua presença no Peru e, em especial, no contato com populações amazônicas.

Prevost, ainda como bispo no interior da América do Sul, participou da organização e da proposta de o Vaticano organizar um sínodo da Amazônia.

Ainda em 2018, os religiosos peruanos viajaram até a Europa para articular a organização do encontro, que acabou ocorrendo em 2019. Polêmico, o evento marcou um divisor de águas dentro da Santa Sé sobre a região. Na época, o governo de Jair Bolsonaro criticou o evento e chegou a acionar a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para monitorar a reunião.

Sua atuação ambiental continuou desde então, mesmo atuando já na Santa Sé. Em 2024, num seminário, ele fez um apelo para que o mundo passasse "das palavras à ação" na questão climática.