Índia e Paquistão confirmam cessar-fogo; Trump diz que EUA mediaram

Na manhã deste sábado, momentos antes do anúncio por parte dos americanos, Índia e Paquistão haviam trocado tiros. De acordo com as autoridades paquistanesas, pelo menos 13 civis foram mortos e outros 50 foram feridos na região em 12 horas, até o meio-dia local de sábado.

A crise é uma herança ainda da disputa pela divisão do subcontinente indiano, em 1947. A questão do destino da região do Himalaia, de maioria muçulmana, a Caxemira, passou a ser um ponto de discórdia entre a Índia e o recém criado Paquistão.

O governo da Caxemira inicialmente buscou a independência. Mas em outubro de 1947, a primeira guerra estourou paquistaneses invadiram o território. O monarca da Caxemira pediu ajuda à Índia. Nova Déli colocou uma condição: ajudaria, caso a região passasse a ser indiana. Um ano depois, o território seria dividido entre Paquistão e Índia. Mas o acordo jamais conseguiu encerrar a crise e acusações mútuas permearam décadas de violência e ataques.

Secretário de Estado dos EUA diz ter mediado

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou nas redes sociais e numa declaração de seu gabinete que, nas últimas 48 horas, ele e o vice-presidente dos EUA JD Vance teriam sido os principais mediadores do cessar-fogo.

"Vance e eu nos reunimos com altos funcionários indianos e paquistaneses, incluindo os primeiros-ministros Narendra Modi e Shehbaz Sharif, o ministro das Relações Exteriores Subrahmanyam Jaishankar, o chefe do Estado-Maior do Exército Asim Munir e os conselheiros de segurança nacional Ajit Doval e Asim Malik", escreveu.