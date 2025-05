Após prisão de mãe brasileira, ativistas pedem expulsão da polícia de Trump

O governo Trump ainda usou a crise para alertar aos pais que estão vivendo de forma irregular nos EUA que optem pela deportação voluntária, antes que casos como a da separação da família da brasileira se repitam.

Eis a declaração completa do governo americano:

"O alvo dessa operação do ICE era uma estrangeira ilegal criminosa e violenta, Ferreira de Oliveira. Ela foi presa pela polícia local por agressão e agressão com uma arma perigosa, e agressão e agressão a uma vítima grávida. A conselheira distrital da cidade de Worcester, Haxhiaj, fez uma manobra política e incitou o caos ao tentar obstruir a aplicação da lei. Os agentes do ICE e a polícia local recuperaram o controle da situação e o ICE prendeu Ferreira de Oliveira. As políticas de fronteira aberta do governo anterior permitiram que esse criminoso entrasse ilegalmente em nosso país em agosto de 2022. Graças ao Presidente Trump e à Secretária Noem, esse criminoso está fora de nossas ruas.

"Os pais que estão aqui ilegalmente podem assumir o controle de sua saída. Por meio do CBP Home App, o governo Trump está dando aos pais que estão ilegalmente no país a chance de assumir o controle total de sua saída e se auto-deportar, com a capacidade potencial de retornar da maneira legal e correta e voltar a viver o sonho americano."