Sem remorso, Viking do Capitólio justifica invasão: 'Democracia é perigosa'

O QAnon surgiu nas profundezas das redes sociais em 2017, quando uma postagem anônima de uma conta que se identificava apenas como "Q" passou a publicar mensagens enigmáticas online sobre os supostos esforços de Trump para derrubar o que era chamado de Deep State — teoria sem fundamento de que o mundo é controlado pelo "Estado Profundo", uma cabala de pedófilos adoradores de Satanás, e que Trump é a única pessoa que pode derrotá-los.

No esforço para se distanciar do grupo, o advogado de Jake, Albert Watkins, disse que seu cliente sofria de problemas de saúde mental que foram agravados por ter sido preso em confinamento solitário devido aos protocolos da covid-19.

Viking do Capitólio, no encontro com o UOL Imagem: Jamil Chade/UOL

Perdão de Donald Trump

Naquela conversa no começo da primavera no deserto do Arizona, começamos por um outro ato que mudou sua vida: o perdão de Donald Trump, uma das primeiras atitudes do novo governo. "Eu estava fazendo exercícios numa academia de ginástica quando meu advogado me ligou para contar a novidade. Saí correndo pela rua aos berros: 'Liberdade, liberdade'", relembrou Jake.

Nas redes sociais, quando soube do perdão, sua reação foi mais agressiva: "OBRIGADO PRESIDENTE TRUMP!!! AGORA EU VOU COMPRAR ALGUMAS ARMAS DE FOGO!!! EU AMO ESTE PAÍS!!! DEUS ABENÇOE A AMÉRICA!!!! Os J6ers (prisioneiros do 6 de janeiro) estão sendo libertados e a JUSTIÇA CHEGOU... TUDO o que foi feito no escuro virá à tona!"