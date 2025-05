Temer diz que 2026 precisa ser 'disputa entre projetos, e não entre nomes'

Para ele, é "difícil" que Donald Trump se envolva na eleição no Brasil em 2026. Mas alertou:

O Brasil não deve se envolver em nenhuma eleição. Às vezes vejo presidentes, com simpatias pessoais, optando por um ou outra candidatura em outro país. Não vale a pena. Relações institucionais precisam ser preservadas e se um presidente opta por um candidato de outro país, ele cria um certo trauma nessa relação.

Temer participa, nesta semana em Nova York, de diversos eventos organizados por empresários brasileiros para ampliar a relação com investidores e parceiros americanos. "O Brasil praticamente veio para cá (EUA)", disse. "É importante esse relacionamento muito próximo", defendeu.

"A relação, não só política, mas institucional e até comercial com os EUA é antiga", disse. "Trata-se do segundo maior parceiro comercial do Brasil."

"Muitas das nossas instituições, desde a primeira República, são inspiradas na Constituição americana e em seus preceitos", comentou.

Lula x Trump

O ex-presidente ainda comentou a situação entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. "Dizem que eles não se dão bem. Penso que as relações entre os países são relações institucionais. A relação não é de Luiz Inácio com Donald. A relação é do presidente do Brasil com o presidente dos EUA", defendeu.