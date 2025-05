Após encontro, Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil

O senador participa, nesta semana, de encontros em Nova York com investidores. Nesta terça-feira, ele defendeu a "pacificação" no Brasil em um discurso num seminário organizado pela entidade Lide, liderada por João Doria. Na audiência estava o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Eduardo deixou o Brasil no começo do ano, citando um suporto risco de ser preso. Nos EUA, se estabeleceu com a família e passou a mobilizar a base do governo de Donald Trump para tentar pressionar as autoridades do STF e do próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes mesmo de anunciar sua mudança aos EUA, Eduardo Bolsonaro foi alvo de questionamentos. Em fevereiro, o Partido dos Trabalhadores entrou com um requerimento no Conselho de Ética do Câmara dos Deputados denunciando o então deputado federal Eduardo Bolsonaro por quebra o decoro parlamentar por conspirar contra o governo e o Judiciário brasileiro junto a parlamentares dos Estados Unidos.

A iniciativa era uma reação às missões do filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro que, em apenas um mês, tinha viajado três vezes para os EUA para reuniões e encontros com a ala mais radical do governo de Donald Trump.

O objetivo era o de convencer as autoridades americanas a agir contra o STF e contra decisões adotadas no Brasil contra empresas dos EUA.

No requerimento, o PT pede que "sejam adotadas todas as providências legais e regimentais pertinentes à relevância do caso".