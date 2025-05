Para torturar Mujica, militares impediram seu acesso a livros por 7 anos

Nos anos em que José Mujica esteve preso, no Uruguai, um dos instrumentos de tortura que os militares descobriram para tentar desestabilizá-lo foi impedir que ele tivesse acesso a livros. Durante sete anos, Pepe não pôde ler um só livro, independente do tema.

Mujica esteve preso durante mais de 14 anos por sua militância nos movimentos que lutaram contra a ditadura uruguaia. O período mais extenso ocorreu entre 1972 e 1985.

"Por sete anos fiquei sem poder abrir um livro", contou o uruguaio em 2014, quando morreu Gabriel García Márquez. "Eu sonhava com as borboletas de Gabo", disse. "Quando eu estava muito sozinho, minha imaginação buscava suas borboletas", contou, numa referência aos livros do colombiano.