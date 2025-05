Empresa de Musk, Starlink quer ampliar atuação no Brasil e busca Motta

Nos últimos meses, a Starlink fez uma campanha junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para conseguir autorização para ampliar sua atuação. Apesar das críticas de alas do governo Lula contra Musk, a chancela foi dada.

O encontro da empresa com Motta ocorre dois meses depois de a liderança do PT na Câmara dos Deputados pedir que o governo Lula faça uma revisão de todos os contratos que o Estado mantém com a Starlink. O UOL apurou que a presidência do Legislativo é contra qualquer suspensão dos acordos.

Numa indicação parlamentar obtida com exclusividade pelo UOL e enviada à Casa Civil, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) sugeriu ao Poder Executivo a revisão de relações de cooperação e contratos de serviços com a Starlink em 2025. A empresa é líder no mercado brasileiro no fornecimento de conexão de internet via satélite. Durante o governo de Jair Bolsonaro, Musk foi recebido com pompas no Brasil.

"O fundador da empresa Elon Musk, que recentemente foi nomeado como chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, está envolvido com polêmicas ao redor do globo, fator que compromete a confiança dos contratos que suas empresas estabelecem com os mais diversos países", afirmou a indicação, um instrumento utilizado pelos parlamentares para apresentar sugestões e solicitações ao Executivo.

Segundo o documento, o CEO da Starlink se tornou um defensor de políticas da extrema-direita, tendo apoiado o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) às vésperas da eleição do Parlamento alemão, além de frequentemente estar envolvido em polêmicas, como a que acarretou a suspensão no Brasil da rede social X, outra empresa de propriedade de Musk.

"A desconfiança quanto aos serviços prestados por tais empresas tem levado diversos países a reverem os negócios que possuem com o empresário. É o caso da Itália, que paralisou negociações com a Starlink devido às declarações públicas de seu fundador", disse Lindbergh Farias.