Enviado de Trump critica aposta de Lula na China: 'Não caiam nesse jogo'

Segundo Claver-Carone, "infelizmente", Lula está na China em busca de "objetos brilhantes". "Vocês estão aqui em Nova York. Ele [Lula] não está. Isso não faz sentido. Esse contraste mostra muito. Mas vamos continuar trabalhando com o setor privado", afirmou.

O enviado de Trump ressaltou que as tarifas contra o Brasil não são ideológicas, e indicou que esteve com membros do governo Lula nesta semana para "encontrar uma forma" de chegar a um acordo.

Ele questionou ainda os acordos assinados pelo Brasil na China nesta semana. "É com aqueles bolos que são mais caros e te fazem ficar mais gordos", brincou.

Carone ainda criticou as linhas de crédito da China. "O Brasil é país sofisticado. Não caiam no jogo da China para desenvolvimento. Não caiam nessa cilada", afirmou.

O representante da Casa Branca insiste que é o investimento, e não comércio, que irá gerar o crescimento do Brasil. "Somos de longe o maior investidor no Brasil, com US$ 150 bilhões em estoques. A China não é nem a segunda e tem US$ 5 bilhões", afirmou.

Para o enviado de Trump, apostar apenas no comércio é perigoso e recomendou ao governo brasileiro: "não fiquem tão confortáveis", alertando para os desafios fiscais do país.