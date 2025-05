Lula telefona para Putin e pede que russo vá ao encontro com Zelensky

Por meses, Brasil e China vem trabalhando para que a possibilidade de um encontro fosse realizado. Mas tanto Kiev como Moscou rejeitavam a ideia. A pressão de Donald Trump sobre Zelensky, porém, mudou o cenário.

Numa nota, o governo brasileiro confirmou o telefonema e o pedido de Lula para Putin. A ligação, segundo o Kremlin, ocorreu enquanto o avião de Lula fazia uma parada técnica em Moscou, retornando da China ao Brasil.

"O presidente Lula conversou hoje à tarde por telefone com o Presidente Vladimir Putin. Na ocasião, felicitou o seu homólogo russo pela proposta de abertura de negociação com a Ucrânia pela paz", disse o Planalto.

"Além disso, relatou a conversa bilateral com o Presidente chinês Xi Jinping, que resultou em declaração conjunta Brasil-China, reiterando a disposição do Grupo de Amigos da Paz e de países do Sul Global em cooperar para o fim do conflito", afirmou.

"O presidente brasileiro estimulou o presidente russo a comparecer à reunião de negociação entre Rússia e Ucrânia marcada para ocorrer em Istambul, nesta quinta-feira, 15 de maio, reconhecendo que a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado", indicou.

"Por fim, enfatizou o compromisso do Brasil com a paz e se colocou, mais uma vez, à disposição para colaborar no que for necessário na busca de entendimento entre a Rússia e a Ucrânia", completou.