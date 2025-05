Motta diz que decisão do STF sobre Ramagem 'não é razoável'

Na terça-feira, a Câmara dos Deputados recorreu contra o STF (Supremo Tribunal Federal) por derrubar a decisão da Casa que suspende a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentativa de golpe de Estado.

Mesa diretora da Câmara pede que ação da Casa para suspender denúncia contra Ramagem seja mantida. Além disso, é pedido que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste.

No recurso, a Câmara afirma que decisão do STF violou a Constituição no princípio da separação dos Poderes e na imunidade parlamentar.

Motta, em Nova York, explicou que havia comunicado a decisão ao presidente do STF, Luis Roberto Barroso, e que também está na cidade americana.

Para ele, porém, "não existe um "embate". "É a Câmara defendendo o direito dela acerca de um parlamentar. Apenas isso", disse.

"O que não acho razoável é que a decisão de um poder seja desfeita por uma parte de outro poder. Não acho que isso é razoável", completou.