Em conversa em português, governo Lula convida papa para COP30

O embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas, convidou hoje o papa Leão 14 para ir ao país, especialmente para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém. A COP30 acontece em novembro deste ano.

O encontro ocorreu durante a reunião promovida pela Santa Sé entre o novo papa e o corpo diplomático de todo o mundo, no Vaticano. Após um discurso do pontífice, cada embaixador teve a oportunidade de falar com o papa por alguns instantes.

Vargas transmitiu uma mensagem do presidente Lula e afirmou que o Brasil quer receber o papa em breve no país. Leão 14 teria respondido em um português claro que tomou nota do convite.