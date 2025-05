Governadores do Nordeste vão ao Oriente Médio em busca de investimentos

"A ApexBrasil tem um papel estratégico na articulação para atrair investimentos estrangeiros para o país, identificar as melhores oportunidades de negócios e apoiar investidores estrangeiros interessados em alocar recursos no Brasil. O Nordeste tem sido um dos nossos principais focos. São estados com um enorme potencial para receber investimentos externos", explicou Ana Repezza.

O Nordeste é a terceira região do Brasil com maior expansão territorial e um mercado consumidor de aproximadamente 57 milhões de pessoas.

Para o presidente do Consórcio Nordeste, governador do Piauí, Rafael Fonteles, a missão faz parte dos esforços para a internacionalização das economias nordestinas e inserção das empresas da região nas cadeias produtivas globais. "É um momento importante em que poderemos apresentar nossas oportunidades para investidores. Vamos mostrar o potencial competitivo da nossa região. Será uma importante articulação para atrair capital estrangeiro e fortalecer políticas públicas", afirma.

A missão ainda faz parte da estratégia do atual governo Lula para reduzir desigualdades regionais.

Integram a delegação o governador de Alagoas, Paulo Dantas, os vice-governadores de Sergipe, Zezinho Sobral; Ceará, Jade Romero; Rio Grande do Norte, Walter Alves; e Paraíba, Lucas Ribeiro, além de um integrante da equipe técnica do Pernambuco.

Participam ainda representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil e do Banco do Nordeste e o presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, William Adib Dib Junior. Estarão presentes os embaixadores do Brasil no Catar, Marcelo Otávio Dantas Loureiro; e nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Leon Romeiro.