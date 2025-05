Governo Trump avalia sanção contra Moraes, mas alerta para 'alto risco'

O Brasil, segundo os assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e faz parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para que países hoje governados por alas progressistas sejam, nos próximos dois anos, administrados por aliados de Trump.

As eleições no Chile em 2025 e na Colômbia e no Brasil em 2026 são consideradas "estratégicas". O pleito na Bolívia também é acompanhado de perto.

A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro passou a fazer um intenso lobby em Washington com a base mais radical do partido republicano.

Mas, tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes é também considerada de "alto risco" para o governo americano.

A avaliação de uma ala da Casa Branca é que uma sanção contra o juiz brasileiro poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo.

No Palácio do Planalto, a orientação é não entrar nas provocações da extrema direita e lidar de forma institucional com os americanos. Mas não se descarta que, se uma sanção for estabelecida contra Moraes, o governo terá de reagir, por considerar que se trata de um ataque contra a soberania nacional.