Biden é diagnosticado com câncer 'agressivo' e metástase nos ossos

Depois de assumir a Casa Branca, Trump ainda passou a usar a situação de saúde de Biden para acusar a imprensa de ter escondido dos americanos o que ele insiste ser "a real situação" do democrata.

Em fevereiro de 2024, exames médicos indicaram que não havia "nenhuma nova preocupação" com a saúde do presidente e que ele estava "apto para o trabalho".

Com 82 anos, Biden está em sua casa em Wilmington, Delaware. Há poucos dias, sua assessoria havia admitido que ele foi examinado por um "pequeno nódulo" descoberto em sua próstata.

Durante seu mandato, Biden ainda colocou a pesquisa sobre o câncer como uma de suas prioridades. Um de seus filhos, Beau Biden, morreu por um câncer no cérebro. A meta do programa era o de reduzir pela metade as mortes pelo câncer em 25 anos.