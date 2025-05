Depois de instrumentalizar saúde de Biden, Trump se diz 'triste'

Em junho de 2024, uma participação desastrosa num debate com Trump abriu uma discussão dentro de seu próprio partido sobre sua capacidade de ir às urnas.

Semanas depois, sob forte pressão de seus aliados, Biden aceitou se retirar da corrida e permitir que Kamala Harris fosse a candidata dos democratas.

Depois de assumir a Casa Branca, Trump ainda passou a usar a situação de saúde de Biden para acusar a imprensa de ter escondido dos americanos o que ele insiste ser "a real situação" do democrata.

Em fevereiro de 2024, exames médicos indicaram que não havia "nenhuma nova preocupação" com a saúde do presidente e que ele estava "apto para o trabalho".

Também nas redes sociais, Kamala escreveu neste domingo que "Joe é um lutador".

"Doug e eu ficamos tristes ao saber do diagnóstico de câncer de próstata do Presidente Biden. Estamos mantendo ele, o Dr. Biden e toda a sua família em nossos corações e orações durante esse período. Joe é um lutador - e sei que ele enfrentará esse desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida e liderança. Esperamos que ele tenha uma recuperação completa e rápida", disse.