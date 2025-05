Movimento negro brasileiro leva ONU a criar espaço para afrodescendentes

Originalmente, foram estabelecidos nove grupos na ONU, incluindo mulheres, crianças e juventude, povos indígenas, Organizações Não Governamentais (ONGs), autoridades locais, trabalhadores e sindicatos, negócios e indústria, comunidade científica e tecnológica.

Anos depois, a lista foi ampliada para grupos compostos para defender os direitos de pessoas com deficiência, idosos, comunidade LGBTQIA+, migrantes e cooperativas.

Agora, por pressão da entidade brasileira fundada pela filósofa e ativista Sueli Carneiro, foi a vez da criação um mecanismo sobre afrodescendentes, justamente num momento de ataques por parte do governo de Donald Trump contra a pauta de diversidade.

"Sua inclusão representa um passo importante para enfrentar exclusões históricas e garantir que as vozes, experiências e lideranças de pessoas afrodescendentes estejam refletidas de forma significativa nos processos multilaterais", afirmou o comunicado, assinado pelos copresidentes do grupo, Rashima Kwatra e Oli Henman.



Uma batalha na ONU

A primeira reivindicação de Geledés neste sentido ocorreu em setembro de 2023. Desde então, a entidade tem lutado pela criação do mecanismo, por meio da articulação com organizações de todas as regiões do mundo que atuam no enfrentamento do racismo e na agenda de desenvolvimento sustentável.