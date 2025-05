Trump anuncia taxa de 50% contra UE, ameaça iPhone e acirra tensão global

O presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% contra os produtos europeus, alegando que as negociações entre os EUA e a UE não chegaram a um resultado. A medida foi recebida pelo mercado como um golpe às esperanças de que a guerra comercial de Trump estaria superada. Nesta sexta-feira, ele ainda ameaçou taxar o iPhone que for produzido no exterior em 25%, na esperança que sua fabricação ocorra em território americano.

Nas redes sociais, ele afirmou que "tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio".

"Suas poderosas barreiras comerciais, impostos sobre o IVA, penalidades corporativas ridículas, barreiras comerciais não monetárias, manipulações monetárias, ações judiciais injustas e injustificadas contra empresas americanas e muito mais levaram a um déficit comercial com os EUA de mais de US$ 250 milhões por ano, um número totalmente inaceitável", afirmou.