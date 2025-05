Brasil quer atrair dos EUA cientistas afetados por ataques de Trump

Agora, o governo brasileiro quer se lançar na captura desses mesmos pesquisadores. Segundo Padilha, três medidas serão anunciadas nas próximas semanas nesta direção.

Uma delas visa atrair pesquisadores do setor que atua no desenvolvimento de vacinas com a tecnologia mRNA. O segmento, que foi central na velocidade da disponibilidade das doses contra a covid-19, foi alvo de cortes de recursos nos EUA, com centros sendo obrigado a demitir funcionários e encerrar linhas de pesquisa.

Durante a pandemia, a tecnologia salvou 3 milhões de vidas pelo mundo, segundo um levantamento da Commonwealth Fund. A mesma tecnologia agora começa a ser desenvolvida para vacinas para dezenas de doenças, inclusive contra o câncer.

"Vamos antecipar a implementação das plataformas de pesquisa nessa área na Fiocruz e no Instituto Butantã", explicou Padilha. Segundo ele, no dia 29 de maio, será anunciada uma nova rodada de investimentos no complexo de saúde e a atração de pesquisadores estará entre as principais considerações.

Outro eixo, segundo Padilha, é a facilitação para a realização de pesquisas clínicas no Brasil. Mais uma vez, a esperança do governo é de que isso ajude na busca por cientistas.

Em 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um novo marco regulatório para pesquisa clínica. Agora, o Ministério da Saúde está desenvolvimento sua regulamentação. "A ideia disso é que isso crie espaço para o desenvolvimento mais rápido de pesquisas e que isso atraía pesquisadores que estão se afastando dos EUA", disse o ministro.