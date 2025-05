Trump ameaça cortar US$ 3 bilhões da Harvard e exige lista de estrangeiros

O presidente dos EUA Donald Trump faz uma nova ameaça contra a Universidade de Harvard. Hoje, nas redes sociais, o norte-americano afirmou que poderá cortar o repasse de US$ 3 bilhões para a instituição e insiste em ter a lista de estudantes estrangeiros para evitar que "lunáticos radicalizados" entrem no país.



"Estou pensando em tirar três bilhões de dólares de verbas de uma Harvard muito antissemita e dar a ESCOLAS DE COMÉRCIO em todo o nosso país. Que grande investimento isso seria para os EUA, e tão necessário!", escreveu.



Por ano, a universidade conta com US$ 9 bilhões em recursos públicos. Mas vários de seus programas já começaram a ser afetados.



Sua nova ameaça vem em um momento em que a Casa Branca tenta responder à instituição que se recusou a ceder diante das exigências do governo americano.

Trump tentou travar estrangeiros em Harvard na semana passada

No final da semana passada, Trump havia decidido que a universidade não poderia mais matricular alunos estrangeiros, o que geraria um forte abalo nas finanças da instituição e em dezenas de programas de pesquisa. A Justiça, porém, derrubou a iniciativa do governo Trump.



Nesta segunda-feira, Trump voltou às redes sociais para pressionar a instituição.



"Ainda estamos aguardando as Listas de Estudantes Estrangeiros de Harvard para que possamos determinar, após um gasto ridículo de BILHÕES DE DÓLARES, quantos lunáticos radicalizados, todos arruaceiros, não devem ser deixados voltar ao nosso país", disse.



"Harvard é muito lenta na apresentação desses documentos, e provavelmente por um bom motivo! A melhor coisa que Harvard tem a seu favor é o fato de ter procurado e encontrado o melhor juiz (para eles!) - mas não tenha medo, o governo, no final, VENCERÁ!", completou.