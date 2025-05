'Sinto-me como alguém fugindo do fascismo': cientista brasileiro deixa EUA

"Estou empacotando a casa. Sinto-me como alguém fugindo de um regime fascista". Foram com essas palavras que um cientista brasileiro de um dos maiores centros acadêmicos em Boston relatava nesta semana que estava deixando os EUA. Ele e sua esposa, também pesquisadora, tinham optado por abandonar o país, após presenciarem um ataque de Donald Trump contra a ciência e a academia.

Ironicamente, eles e tantos outros tomavam o caminho contrário aos cientistas refugiados, vencedores do prêmio Nobel e pensadores que foram acolhidos nos EUA a partir de 1930, diante do apogeu do nazifascismo na Europa. Uma acolhida que rendeu à economia americana uma explosão inédita no número de patentes registradas e uma hegemonia no desenvolvimento de tecnologias que definiram o século 20.

Em 2025, o casal optou pela Escandinávia, num fluxo que ganha força a cada mês. Cientes da fuga de cérebro, a UE criou uma linha de crédito de 500 milhões de euros para universidades que queiram acolher esses cientistas que estavam nos EUA.