Sanção é 'aviso' a Moraes, diz deputada trumpista autora de projeto de lei

O fato de a mensagem de Rubio ter sido traduzida para o português e disseminada também pela conta da embaixada dos EUA em Brasília foi interpretado como um alerta de que o recado era direcionado ao Brasil.

A operação que hoje ganha forma começou a ser articulada antes mesmo da eleição nos EUA, em 2024. Em setembro, republicanos, entre elas Maria Elvira, enviaram uma carta ao governo de Joe Biden para que fosse implementada uma restrição ao visto para funcionários estrangeiros envolvidos em suposta censura. Naquele momento, Moraes foi citado e apontado como um ministro que "agiu como um ditador totalitário".

A carta também fazia referência ao conflito de Moraes com a plataforma X, de Elon Musk, um aliado de Trump. Já o Brasil era apontado como "uma das maiores democracias do mundo", onde a liberdade de expressão teria de ser assegurada.

O passo seguinte foi a apresentação do projeto de lei de Maria Elvira na Câmara dos Deputados nos EUA, a "No Censors on our Shores Act" e, uma vez mais, Moraes foi citado.

Em fevereiro, um comitê do Congresso americano aprovou seu projeto de lei que cria as sanções. No Comitê Judiciário, a proposta "No Censors on our Shores Act" (Sem Censores em nosso território) estabelece a deportação e o veto de entrada nos EUA a qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão, violando a Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

Instantes depois, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano foi às redes sociais para mandar um alerta ao Brasil. "Respeito pela soberania é uma via de duas mãos com todos os parceiros dos EUA, incluindo o Brasil", afirmou a diplomacia americana na rede X. "Bloquear acesso à informação e impor multas em empresas sediadas nos EUA por se recusar a censurar pessoas vivendo nos EUA é incompatível com valores democráticos, incluindo liberdade de expressão", completou.