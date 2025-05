ONU denuncia PL do licenciamento ambiental e cobra atitude do governo Lula

Licenças de adesão e compromisso e isenção de licenças ambientais

O artigo 21 do projeto de lei trata sobre licenças de adesão e compromisso e introduz um esquema simplificado de licenciamento ambiental para a maioria dos projetos, com exceção daqueles com elevado impacto sobre o meio ambiente. "Com base nesse esquema, as licenças ambientais poderiam ser emitidas automaticamente, apenas com base na autodeclaração da empresa e sem qualquer análise técnica prévia por parte das autoridades de controle", diz a carta.

"Na prática, não haveria avaliação prévia do impacto das atividades sobre o meio ambiente e os direitos humanos, incluindo o clima e a biodiversidade, e não haveria identificação das medidas preventivas, mitigadoras e corretivas necessárias", destacam.

Eles apontam que, de acordo com o artigo 9 do projeto de lei proposto, uma ampla gama de atividades agrícolas será isenta de licenças ambientais. "Na prática, a única exigência para esses setores isentos seria que as empresas preenchessem um formulário de autodeclaração, sem qualquer avaliação de impactos ambientais e sem a supervisão externa das autoridades públicas, apesar de seu potencial impacto sobre o meio ambiente e o clima."

Além disso, o artigo 8 descreve isenções adicionais ao licenciamento ambiental, incluindo serviços e obras destinados a manter e melhorar a infraestrutura em instalações preexistentes, algumas infraestruturas relacionadas à energia, como a distribuição de energia de até 138kV; trabalhos e intervenções de emergência; atividades militares; além de atividades que não estejam listadas como sujeitas ao licenciamento ambiental.

De acordo com a carta, outras disposições da lei "enfraquecerão seriamente o processo de licenciamento ambiental". Isso inclui projetos de mineração grandes e de alto risco nas alterações da lei; a proposta de renovação automática de licenças, bem como o tempo máximo de um ano que o processo de avaliação deve levar.