Brasil reagirá se Trump atacar autoridades nacionais, mas não retaliará

No dia do anúncio do secretário de Estado, Marco Rubio, sobre os vistos, a ordem do governo foi não cair em provocações por parte do governo Trump e nem em armadilhas. No dia da aplicação das restrições, a instrução foi a de se evitar que o Brasil "vestisse a carapuça".

O governo indicou que não se deve subestimar o envolvimento da base bolsonarista na construção das medidas adotadas por Trump. Mas tampouco ampliar a influência que de fato eles possam ter.

A avaliação em Brasília é de que, ao escolher o veto aos vistos, o governo americano escolheu deliberadamente um instrumento que causa confusão e é, por natureza, pouco transparente. Isso faria parte de uma marca do governo Trump de imprevisibilidade.

Resposta "política e firme"

Ainda que essa seja a postura adotada, membros do governo consideram que, se a ação for específica contra brasileiros, não haveria como não reagir. Em Brasília, a avaliação é de que um ataque contra uma instituição brasileira não pode ficar sem resposta.

O que se prepara, portanto, seria uma reação "política, clara, firme e diplomática". Mas escalar a crise pode ser, ao mesmo tempo, contra os interesses do governo brasileiro, principalmente tendo em vista a eleição de 2026.