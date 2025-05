Cúpula do G7 deve colocar Lula e Trump ao redor da mesma mesa

Uma das preocupações do Brasil, porém, é de não fazer parte de um evento que tenha como objetivo criar uma espécie de aliança contra a China.

Reunião repleta de tensão

A reunião, porém, ocorre num momento de tensão internacional, protecionismo por parte de Trump e uma tentativa de construção de uma nova ordem mundial. De acordo com diplomatas, não se descarta um impasse na negociação da declaração final dos líderes.

Um dos focos de tensão é a própria presença de Trump, que provocou a sociedade canadense ao sugerir que o país deveria ser incorporado pelos EUA. As provocações foram traduzidas em tarifas contra produtos canadenses, um boicote contra bens americanos no Canadá e um abalo num comércio de quase US$ 1 trilhão.

Outra potencial crise é a do comércio com a Europa, com Reino Unido, Alemanha, França e Itália na mesma mesa de negociação com Trump.

Antes da cúpula dos líderes de junho, os principais ministros das finanças do G7, incluindo o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reuniram-se no Canadá esta semana, confrontando as preocupações com a desaceleração do crescimento e o aumento da inflação decorrentes da guerra comercial, e procurando encontrar um terreno comum.