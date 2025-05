Lula Ribeiro lança nova canção em parceria com Sérgio Rodrigues

Com as festas juninas já se aproximando, o músico Lula Ribeiro lança "Era você", a 49ª composição ao lado do escritor Sérgio Rodrigues.

O arrasta-pé chega a todas as plataformas digitais nesta sexta-feira e, para celebrar o lançamento, Lula se apresenta no próximo dia 5 de junho, às 20h30, no projeto "Jardim musical", na Casa Belloni, em Belo Horizonte.

O música diz que a canção conta uma história de amor que vem do berço, sacramentada por ninguém menos que Cupido.