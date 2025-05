Trump ordena 3 mil detenções de estrangeiros por dia; Brasil teme tensão

O governo de Donald Trump estipulou a meta de realizar 3 mil prisões de estrangeiros por dia, numa ofensiva que resultará em mais de 1 milhão de detenções por ano. O número, que representa três vezes mais que no início de sua administração, colocou governos latino-americanos em alerta.

No caso do Brasil, diplomatas confirmaram ao UOL que a preocupação é de que a medida represente um "profundo" impacto para a comunidade brasileira nos EUA. Fontes do governo Lula apontam que a proliferação de prisões tem criado tensão entre os estrangeiros nas grandes cidades americanas, com a explosão no número de detenções. Apenas na região de Boston, onde vivem mais de 400 mil brasileiros, o volume de prisões triplicou desde janeiro.

Até agora, dez voos foram organizados para que os brasileiros detidos fossem deportados ao país. Mas fontes em consulados do país nos EUA admitem que os relatos são cada vez mais desesperados por parte de famílias.